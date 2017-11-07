У берегов Италии найдены тела 26 женщин из Нигерии. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что итальянские прокуроры начали расследование гибели 26 женщин из Нигерии, чьи тела были обнаружены в лодке мигрантов у берегов Италии.

"Есть подозрения, что они, возможно, подверглись сексуальному насилию и были убиты при попытке пересечь Средиземное море", - говорится в сообщении.

Указано, что средний возраст погибших - 14-18 лет. Согласно информации издания, в обнаруженной лодке всего находилось 64 мигранта. Напомним, в субботу, 4 ноября, в Средиземном море береговая охрана вернула в Ливию более 150 мигрантов, которые пытались добраться до Италии на лодке.

Отмечается, что мигранты были перехвачены у берегов между городами Аль-Хомс и Гараболли, к востоку от Триполи. Капитан ливийского корабля, вернувший мигрантов в порт Триполи, полковник Абдельхамид Аденгуз, сказал, что они были спасены от утопления в тяжелых условиях при сотрудничестве из Италии.

