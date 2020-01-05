У берегов Мексики произошло мощное землетрясение

05 января 2020 г. 16:00
Источник: УНИАН
8 просмотров

У западного побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба страны, передает ТСН. 

Подземные толчки были зафиксированы на территории штата Оахака. Эпицентр стихийного бедствия залегал на глубине 10 км и был расположен в 38 км на юго-восток от города Уньон Идальго.

По данным Национального автономного университета Мексики, магнитуда землетрясения составила 6 баллов, а очаг стихийного бедствия располагался на глубине 100 км.

Как сообщалось, ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Подземные толчки на глубине 28,2 км было зафиксировано на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага. Когда начались подземные толчки, то жители густонаселенного города Давао выбегали из своих домов и ресторанов. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.