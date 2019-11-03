У берегов популярных курортов Грузии пронесся смерч, из-за сильных ливней водой затопило улицы (видео)

03 ноября 2019 г. 15:05
Источник: Обозреватель.ua
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Черноморское побережье Грузии пострадало от сильных ливней и смерчей.

В результате непогоды затопленным оказался город Батуми, а также соседний Кобулети.

Шторм, сопровождавшийся смерчем, ураганным ветром и ливневым дождем, пронесся 2 ноября, передает NewsTbilisi.

Отмечается, что дожди в черноморском регионе страны продолжаются уже три дня.

Из-за ливня в Батуми в субботу было затоплено несколько улиц: Грибоедова, Пушкина, Чавчавадзе, Халваши.

"На телефоны "горячей линии" поступают звонки со всех районов. Приходится выкачивать воду из жилых помещений. Кое-где повреждены коммуникации. Бригады стараются в короткие сроки устранить все проблемы", – цитирует РЕН ТВ представителя батумского ЖКХ.

Кроме того, в горных районах Аджарии из-за сильного тумана и снега закрыты некоторые перевалы.

По данным Национального агентства окружающей среды, непогода на черноморском побережье сохранится еще несколько дней. Сила шторма на Черном море составляет 4-5 баллов.

 

Видео: 

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