У экс-главы налоговой Харьковщины нашли золотые слитки и картины с его изображением

Также за Денисюком числится ряд элитной недвижимости.

Во время обыска у задержанного экс-главы налоговой администрации Харьковской области Станислава Денисюка нашли золотые слитки, коллекцию монет, 215 тысяч долларов, 115 тысяч гривень, 15,7 тысячи евро, швейцарские часы, иконы, картины и прочее ценности.

Станислав Денисюк был задержан в ходе широкомасштабной антикоррупционной спецоперации, которую провели Главная военная прокуратура ГПУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции, при поддержке спецподразделения КОРД.

Позднее стало известно, что экс-главу ГНА в Харьковской области подозревают по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия Денисюка, по данным следствия, привели к ущербу в сумме 308 214 835 гривен.

25 мая Печерский районный суд Киева арестовал Денисюка, определив залог в сумме 100 миллионов 320 тысяч гривень. На своей странице в Facebook генерал написал, что сумма запредельная. Но как удалось выяснить Цензор. НЕТ из собственных источников, похоже, он несколько лукавит.

Во время обыска среди прочего у него были найдены золотые слитки, коллекция монет, 215 тысяч долларов, 115 тысяч гривень, 15,7 тысячи евро, швейцарские часы, иконы. Среди художественных произведений - картины с изображением самого генерала, его детей и внуков.

Денисюк с семьей запечатлены на одной из найденных во время обыска картин. Кроме того, за Денисюком числиться ряд элитной недвижимости.

24 мая в ходе масштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.