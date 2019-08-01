Жителя Харьковщины обокрали на улице: подозреваемый задержан

В Харьковском районе полицейские задержали мужчину за кражу кошелька.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 32-летний житель Покотиловки.

Мужчина рассказал, что оставил кошелек, в котором находилось 740 гривен и паспорт, на бордюре, а сам отошел и разговаривал по телефону.

После завершения разговора он обнаружил, что кошелек пропал.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъяли и вернули владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Задержанному уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.