 

Жителя Харьковщины обокрали на улице: подозреваемый задержан

01 августа 2019 г. 10:56
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В Харьковском районе полицейские задержали мужчину за кражу кошелька.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 32-летний житель Покотиловки. 

Мужчина рассказал, что оставил кошелек, в котором находилось 740 гривен и паспорт, на бордюре, а сам отошел и разговаривал по телефону. 

После завершения разговора он обнаружил, что кошелек пропал.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъяли и вернули владельцу. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Задержанному уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления. 

 

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