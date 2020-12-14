У харьковчанки изъяли наркотиков на 100 тысяч гривен

В Московском районе полицейские изъяли у местной жительницы наркотики. По словам женщины, она их хранила дома для собственного употребления.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленницы, где обнаружили фасованные пакеты с наркотическим веществом «соль» и амфетамин, общим весом около 200 граммов. Ориентировочная стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 100 тыс. гривен.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертиз действиям злоумышленницы будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация.