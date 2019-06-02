У харьковской электрички на ходу оторвалась деталь и влетела в вагон (видео)

02 июня 2019 г. 10:13
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В одном из вагонов электрички сообщением Харьков — Золочев оторвалась деталь и влетела прямо в салон электропоезда.

В соцсетях опубликовано соответствующее видео с места ЧП, на котором железнодорожники осматривают место происшествия и охлаждают прилетевшую деталь, которой оказался фланец - металлический плоский диск, поливая ее водой из чайника.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел 30 мая.

По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

Однако, как отметили пассажиры, ехавшие в вагоне, на месте, куда прилетела металлическая деталь, сидел мужчина, однако незадолго до происшествия он решил пересесть.

«Пассажир в рубашке родился! В таком точно состоянии электрички и в Мерефянском направлении!», - написала пользователь Фейсбук Марина Коваленко.

В ответ на это интернет-пользователи ответили, что повезло в данном случае всем пассажирам - в том, что поезд не сошел с рельсов. 

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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