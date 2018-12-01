У Керченского пролива столкнулись два грузовых судна

Два грузовых судна получили повреждения в районе Керченского пролива в результате столкновения 30 ноября.

Об этом сообщает портал FleetMon.

По информации портала пропеллер грузового корабля Lady Maria при маневрировании в Керченском проливе запутался в якорной цепи грузового корабля Azov Concord.

"Оба судна были в пути от Констанцы (Румыния, - ред.) к азовским морским портам России и Украины, оба ждали транзита через пролив", - говорится в сообщении.

Lady Maria сообщила о поврежден пропеллер и осталась в том же положении. Azov Concord, по сообщениям, потерял якорь с цепью.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские военные захватили украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. Оккупационный суд Симферополя арестовал всех моряков на два месяца, их перевезли из Крыма в Москву.

Украина расценила захват кораблей как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях.

Также Верховная Рада призвала международные организации и другие государства усилить санкции против России.