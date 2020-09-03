"У меня пальцы вывернуло в обратную сторону, у меня шею потянуло, я упала на ноги" Погорельцы села Горобьевка рассказали подробности пожара

Вот это наш дом, делали ремонт, свозили все с Харькова – ничего не осталось

Владимир Погребняк не может сдержать слез, глядя на пепелище. Пять лет они отстраивали родительский дом, хотели чтобы сюда приезжали дети и внуки, но через несколько минут все документы, деньги, имущество, включая хозяйственные постройки, сгорели. В огне погибла и вся домашняя птица:

Ни в чем не виновные…

Соседка Владимира, Людмила Лабутина, говорит: такого пламени, дыма и копоти она не видела никогда. Когда начал гореть лес, она была далеко, и в доме, который чудом уцелел, находилась невестка с годовалым внуком. Они просто выбежали, в чем были, рассказывает женщина, связи не было, и единственное, о чем молилась женщина, это чтобы все остались живы:

Людмила Лабутина, потерпевшая

При виде тех, что все наши живые, в мене пальці на руке вывернули в обратную сторону, в мене шею потянуло, я на ноги впала, при виде того, що всі живі, уже не говоря за от это все…

Село Горобьевка расположено практически в лесу. Огонь, говорят очевидцы, распространялся как вихрь, уничтожая все на своем пути, начиная с 12 часов среды, к вечеру 22 дома выгорели полностью. Версия причины пожара от спасателей - человеческая халатность и погодные условия:

Олег Мальчуцкий, заместитель главы ГСЧС

О 15 годині були значні пориви вітру - більше 15 метрів на секунду. І пожежа набула такого стрімкого поширення. Тому що населені пункти, вони не були, які знаходяться у лісовому масиві, не були створені навколо них мінералізовані смуги.

Пожарный вертолет Ми-8 и самолет АН-32 сбрасывают воду над очагами возгорания и сегодня. Также к тушению привлекли военных, работников сельскохозяйственных предприятий и технику Минобороны.

В палаточном городке работают волонтеры, они привезли воду, теплые вещи и еду. Однако большинство людей обращаются к медикам за психологической поддержкой:

Ирина Наливайко, волонтер

У всех испуг, стресс, паника. Панические атаки, всех откачиваем, у всех нахлынуло - страх и боязнь, что остаться без ничего, они еще сейчас в панике

От эвакуации погорельцы отказались, хотя власть предлагала им временное жилье.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и другие члены Кабмина приехали в Горобьевку, чтобы поддержать жителей. Аваков заверил: компенсации тем, кто остался без жилья, будут:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

Средства выделяться будут по тем стандартам, которые в последнее время применяли в таких случаях. Полностью сгоревшие домохозяйства будут получать примерно 300 тысяч гривен. А там будет специальная комиссия, которая будет оценивать.

Сейчас уточняют и составляют списки пострадавших, власти обещают контролировать процесс и не оставить людей без денег.

Между тем пожарные сообщили, что угрозы жизни людей пока нет, открытый огонь ликвидировали, и пожарные бригады будут здесь до тех пор, пока не погасят все очаги возгорания.