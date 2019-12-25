У побережья Канады произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 баллов было зафиксировано в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в среду землетрясения находился в 452 км западнее города Нанаймо (о.Ванкувер).

Он имел координаты 50.56 градуса северной широты и -129.94 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Ранее, в понедельник 23 декабря, в этом районе было зафиксировано два подземных толчка магнитудой 5,5 и 5,6.