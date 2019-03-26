У семейной пары в течение недели загорались два автомобиля

26 марта 2019 г. 16:05
1 просмотр

25 марта в 2:32 в полицию от 31-летней жительницы поселка Глубокое поступило сообщение о том, что во дворе их домовладения загорелся автомобиль «Ford», владельцем которого является ее муж.

Об этом сообщили  в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские установили, что на прошлой неделе у хозяев уже по неизвестным причинам загорался автомобиль «BMW». 

В результате пожара никто не пострадал. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.