У задержанного на Салтовке с тубусом от гранатомета харьковчанина нашли пистолет и нож: подробности от полиции

31 октября 2019 г. 13:33
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Как сообщалось, на Салтовке накануне вечером задержали мужчину с гранатометом.

Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей, опубликовав фото и видео с места происшествия.

В полиции рассказали подробности задержания злоумышленника.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 октября около 21:30 по улице Академика Барабашова правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который находился в нетрезвом состоянии, и при нем находился предмет, похожий на гранатомет. Он висел у мужчины за спиной.

Задержанный оказался харьковчанином. При поверхностной проверке у него изъяли тубус от гранатомета «РПГ-26» без заряда взрывчатого вещества, нож и стартовый пистолет.

Изъятые предметы направлены на экспертное исследование. 

Место их приобретения и цель хранения полиция устанавливает.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

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