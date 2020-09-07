У жителя Чугуевского района изъяли 10 кустов конопли, самодельное оружие и заготовки к боеприпасам

О мужчине, который выращивает дома коноплю, полицейским офицерам Малиновской объединенной территориальной общины сообщили местные жители.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, 5 сентября правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства правонарушителя, в ходе которого изъяли 10 кустов конопли, а также большое количество высушенных и измельченных наркорастений.

Кроме того, в гараже мужчины работники полиции обнаружили и изъяли 3 предмета, внешне похожие на самодельное огнестрельное оружие, около 10 заготовок для самодельных боеприпасов к нему, 149 патронов для малокалиберных винтовок и несколько патронов к крупнокалиберному армейскому оружию.

По словам правонарушителя, он изготавливал оружие из любопытства, а наркосодержащие растения выращивал для собственного употребления.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. Следственные действия продолжаются. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.