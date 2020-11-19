У жителя Харькова в гараже нашли склад оружия и боеприпасов

19 ноября 2020 г. 11:20
22 просмотра

У 48-летнего жителя Харькова правоохранители нашли оружие и боеприпасы. Мужчина устроил хранилище арсенала в  собственном гараже.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в начале мая текущего года в Московский отдел полиции поступило заявление о том, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие.

Информация была внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

17 ноября правоохранители в ходе осмотра места происшествия обнаружили дымовую гранату в сборе ЗД-6, 26 взрывателей с маркировкой «А-670М33-1-15», три винтовки «Мосина», винтовку «Токарева», 7 штыков к винтовкам, 25 элементов дымовых гранат ЗД-6, ручную гранату РПГ-40, бронебойный артиллерийский снаряд калибра 37 мм, главный взрыватель к минометной мине калибра 82 мм, более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию. 

Все найденное оружие и боеприпасы были изъяты.

Изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мине и граната РПГ-40 относятся к категории «крайне опасных», поэтому они были направлены на специальный полигон для их обезвреживания путем подрыва.

Другие изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53