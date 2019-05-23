У жителя Харьковщины нашли гранату и патроны

23 мая 2019 г. 9:40
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Корпус ручной наступательной гранаты «РГД-5» и 25 патронов калибра 5,6 мм изъяли полицейские у 37-летнего жителя Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Как пояснил правонарушитель, боеприпасы он нашел в лесополосе возле города Красноград около двух месяцев назад и хранил у себя дома без надобности.

Изъятые боеприпасы направили на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

 

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