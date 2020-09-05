У жителя Купянска изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет

Во время обыска у 48-летнего жителя города Купянска полицейские обнаружили почти 9 тысяч пачек сигарет с марками акцизного налога белорусского происхождения и более 300 бутылок водки различных производителей с вероятно поддельными марками акцизного налога.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, следственные действия проводились правоохранителями 4 сентября в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются.