 

Убил и вынес на улицу: житель Змиева забил насмерть своего знакомого

02 октября 2019 г. 16:05
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В Змиеве за совершение убийства полицейские задержали 45-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 1 октября в полицию обратилась 47-летняя женщина.

Она сообщила, что к ней обратилась неизвестная женщина и сказала, что на улице возле дома лежит мужчина без признаков жизни. 

На место выехала полиция.

Злоумышленника установили и задержали.

Вещественные доказательства изъяты.

Как выяснилось, 30 октября мужчины распивали спиртные напитки дома у злоумышленника. 

Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес 45-летнему гостю несколько ударов по голове. 

От полученных  травм пострадавший упал на пол. Но злоумышленник нанес ему еще несколько ударов. 

Через некоторое время он вытащил знакомого на улицу, чтобы он пришел в себя, однако мужчина уже не подавал признаков жизни. Тогда мужчина вынес тело погибшего за пределы своего домовладения и накрыл его покрывалом. 

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. 

 

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