Убила уже двоих мужей: суд вынес приговор «черной вдове»

Красноградский районный суд области признал 37-летнюю женщину виновной в нанесении гражданскому мужу тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, трагедия случилась в 2016 году во время новогоднего застолья. Любовники поссорились и когда женщине «не хватило слов», она схватила со стола нож и нанесла мужу 11 ран.

«Скорую» пострадавшему женщина вызвала лишь тогда, когда ему стало совсем плохо, однако спасти мужчину врачам не удалось. Отметим, что это не первая кровавая расправа на счету женщины. Первой ее жертвой тоже стал любимый человек.

За умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц она отбывала наказание в виде лишения свободы. Но не побывав и года вне решетки, совершила новое преступление, приведшее к смерти человека.

Женщине присудили 9 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.