Убили и спрятали. Страсти на Холодной горе

На Холодной горе под крышкой люка найдено тело мужчины со следами насилия. Задержаны двое подозреваемых в убийстве. Они уже признались и объяснили свои мотивы.

Бездомный Женя очень переживает, что его друг Игорь преждевременно завершил свой бренный путь в этом мире. Игоря убили и бросили его тело в шахту ливневого коллектора. Женя говорит, что знает убийц - он с ними когда-то отбывал наказание в тюрьме - это такие же же бездомные Саша по прозвищу "Самара", и Руслан.

Женя, бездомный:

Ну Саша, то такой - когда выпьет, он ненормальный. Начудит такое, что мама не горюй. А от Руслана я не ожидал. Я Руслана хорошо знал давно. Просто от него не ожидал.

Саша, Руслан и Игорь поднимали себе настроение алкоголем. И, кажется, после определенного количества выпитого Александр стал, как это часто бывает, "ненормальным". И, по версии следствия, Саша с Русланом жестоко убили Игоря.

Сергей Линник, зам. начальника Холодногорского отдела полиции:

Спричинили йому чисельні удари по голові та тулубу, що призвело до черепно-мозкової травми з набряком кори головного мозку, що й призвело до загибелі останнього. З метою зкриття слідів вчиненого злочину вказані особи кинули вбитого до шахти каналізаційного колодцю і закрили кришку.

Однако, закрыли неплотно, и через сутки тело убитого было найдено местными жителями. Ведь люк находится в достаточно людном месте в спальном районе на Холодной горе - между многоэтажкой и детским садом. Рядом и подвал, где обитают бездомные, и где, собственно, произошла пьянка, закончившаяся убийством. Оба подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия. Они признались в убийстве и объяснили свои мотивы.

Сергей Линник, зам. начальника Холодногорского отдела полиции:

Особи об'ясняють свій вчинок, що під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка. До порозуміння вони не дійшли. Почали спричиняти особі тілесні ушкодження. Потім уже, коли схаменулися, що фактично вбили людину, усвідомлюючи, що за це потрібно відповідати, нести відповідальність, вони вирішили сховати тіло, і в наслідок чого відкрили шахту колодця, вона глибиною близько трьох метрів, і скинули туди вже бездиханне тіло.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство". Максимальный срок, который грозит подозреваемым - пожизненное заключение.