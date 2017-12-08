Убили знакомого и спрятали тело в канализационном колодце. Дело об убийстве на Холодной горе передали в суд

Труп бездомного в шахте канализационного колодца нашли в одном из спальных районов города, в октябре 2017-го. На его теле зафиксировали многочисленные побои, вскоре правоохранители сообщили, что мужчину убили после пьяной ссоры. Полицейские задержали двух подозреваемых. По данным следствия, трое бездомных распивали спиртные напитки в подвале, расположенном недалеко от канализационного коллектора. Приблизительно за неделю до этой встречи у одного из них пропал мобильный телефон, в краже он и его знакомый заподозрил потерпевшего. Чтобы проучить вероятного «вора», изрядно выпив, его жестоко избили. Когда поняли, что мужчина умер, спрятали тело в шахте канализационного колодца.



Евгений, бездомный:

Ну Саша, то такой - когда выпьет, он ненормальный. Начудит такое, что мама не горюй. А от Руслана я не ожидал. Я Руслана хорошо знал давно. Просто от него не ожидал.

В прокуратуре уже утвердили обвинительный акт в отношении двух мужчин и направили его в суд. Подозреваемые, по данным обвинения, уже были судимы за другие тяжелые преступления.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Ми вважаємо, що обвинувачення дістало достатньо даних. Максимальна санкція статті - пожиттєве позбавлення волі. На даний час підозрювані перебувають під вартою. Саме такий запобіжний захід вимагала прокуратура для цих осіб.

Двое подозреваемых свою вину в совершении убийства полностью признали.