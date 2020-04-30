Убийство 13-летней девочки под Харьковом: соседи и родной дядя убитой рассказали о ее матери (видео)

Дядя 13-летней девочки из-под Харькова, чью отрезанную голову несла в пакете ее мать, которую задержали сегодня утром в Харькове, рассказал об отношениях в семье и о том, как жили женщина и ее покойная дочь.

Видеоролик, на котором мужчина дает показания полиции, появился в соцсетях.

По его словам, семья жила бедно, но женщина постоянно работала.

Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает дядя, всегда хорошо выглядела.

Как ранее сообщалось, неадекватную обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали утром 30 апреля в 05:30 на улице Полтавский Шлях.

При этом она бросалась на полицейских.

В задержании женщины принимало участие четыре экипажа полиции.

Оказалось, что голова, которая была в пакете, принадлежит ее дочери-подростку Кристине. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию. Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки.

Соседи говорят, что семья жила бедно, но девочка была нормальная, ухоженная. В то, что произошло, не могут поверить. Как говорят в полиции, задержанная была в трезвом состоянии, не под наркотиками. По всей улице видны следы крови.

По данному факту следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.