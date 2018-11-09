Убийство Алисы Онищук: полиция планирует опросить 16 тысяч людей

Всего в рамках досудебного расследования по факту изнасилования и убийства 15-летней Алисы Онищук полицейские планируют опросить больше 16 тысяч человек. На сегодня уже собрано ряд вещественных доказательств и важных свидетельств, которые сейчас проходят тщательную проверку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.