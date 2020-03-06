Убийство девушки в коллекторе: полиция задержала подозреваемых

Подозреваемых в убийстве девушки, чье обгоревшее тело на днях нашли в канализационном коллекторе у реки Уды вблизи улицы Станционной в Новобаварском районе, задержали.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, о страшной находке в полицию сообщила 55-летняя харьковчанка, которая во время прогулки на берегу реки в бетонной трубе под дамбой заметила обгоревшее тело человека.

Полицейские установили, что неизвестная женщина 25-30 лет погибла насильственной смертью. На голове и шее эксперты обнаружили резаные раны. Тело находилось в обугленном состоянии вследствие термического воздействия огня.

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска областного главка полиции была установлена ​​личность убитой женщины. Ею оказалась 25-летняя жительница Харьковской области.

Как пишут СМИ, жертвой оказалась 25-летняя Анастасия Слухова, которая проживала в поселке Высокий.

По словам родных, накануне, 29 февраля, она ушла из дома, даже не сказав близким, куда направляется. При себе девушка имела рюкзак и мобильный телефон.

6 марта в поселке Песочин правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель поселка Песочин Харьковского района и 27-летний харьковчанин.

«Злоумышленники признались, что умысел на завладение имуществом своей знакомой у мужчин возник еще в середине февраля, - рассказал Андрей Шарнин. - 29 февраля они встретились с девушкой и после общего употребления алкогольных напитков заманили ее якобы на прогулку по берегу реки. Злоумышленники нанесли потерпевшей разбитой бутылкой резаные раны шеи и головы, спрятали тело в трубу, где подожгли. После совершения преступления мужчины завладели личными вещами погибшей и стали скрываться, постоянно меняя свое местонахождение, отключив мобильные телефоны».

Теперь им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.