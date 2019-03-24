Убийство и ограбление пенсионерки под Харьковом: подробности от полиции

24 марта 2019 г. 17:45
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Как сообщалось, в селе  Цуповка в частном доме обнаружили мертвой 94-летнюю женщину. Из характера происшествия исходило, что пенсионерку еще и ограбили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 23 марта от дочери погибшей. 

68-летняя харьковчанка рассказала, что она приехала к своей матери и обнаружила ее тело с телесными повреждениями в области головы на полу в комнате дома. Женщина добавила, что в последний раз мать выходила на связь 22 марта около 12:00.

В результате осмотра места происшествия полицейские установили, что обстановка в комнатах нарушена, в зале и спальне включен свет.

Следственным отделом Дергачевского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6, ч. 2, ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

 

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