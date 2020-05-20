Убийство на берегу реки Уды: следователь скрыл преступление

Следователю Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении в укрывательстве особо тяжкого преступления - умышленного убийства (ч. 1 ст. 396 УК Украины). Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры Харьковской области Владимира Лымаря, в ходе досудебного расследования установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу р. Уды в Новобаварском районе Харькова, вблизи железнодорожной станции "Новая Бавария", был обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.

Проведение досудебного расследования было поручено следователю СО Октябрьского РО ХГУ УМВД в Харьковской области, капитану милиции, который в настоящее время занимает должность следователя Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Он решил скрыть убийство и внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, а не направил копию соответствующего постановления прокурору, и удерживал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.

Действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторному совершению ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления.

Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от занимаемой должности решается. Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.