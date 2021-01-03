Убийство на Салтовке: мужчина с психическими отклонениями сознался, что зарезал свою мать

03 января 2021 г. 16:46
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В Харькове полиция разоблачила 59-летнего мужчину в убийстве собственной матери.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

2 января 2021 около 16:40 в полицию обратился 40-летний мужчина, который  требовал прибытия полиции в квартиру по улице Валентиновской, так как, по его словам, 84-летняя бабушка его жены, проживающая там, уже несколько дней не выходит на связь. 

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили на полу в квартире тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. 

Женщина проживала вместе с 59-летним сыном, который имеет психические расстройства, и во время убийства он находился дома. 

Его и подозревают правоохранители в совершении преступления.

Он сообщил им, что зарезал свою мать во время психического приступа. 

Тело убитой женщины направили в морг для выяснения обстоятельств происшествия.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

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