Убийство на улице Дача в Харькове: личность подозреваемого установили

02 июля 2020 г. 19:00
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Харьковские правоохранители установили личность мужчины, причастного к убийству человека на улице Дача в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 22 апреля 2020 в полицию поступило сообщение об обнаружении по улице Дача тела 51-летнего мужчины без признаков жизни. 

По результатам исследования выяснилось, что человек имеет огнестрельное ранение головы. Кроме того, из его квартиры исчезли некоторые вещи. 

 Злоумышленником, причастным к убийству оказался 37-летний уроженец Азербайджана, ранее не судимый, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

 Сейчас решается вопрос о его задержании и объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи ему грозит тюремное заключение на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

 

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