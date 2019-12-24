Убийство пассатижами бывшей сожительницы: харьковчанин осужден на 15 лет

Суд признал виновным жителя города Изюм в жестоком убийстве и ограблении бывшей сожительниы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Купянский районный суд Харьковской области признал виновным 53-летнего жителя города Изюм в разбое, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений, умышленном убийстве из корыстных побуждений, тайном похищении чужого имущества, совершенном повторно и похищении официальных документов, совершенном из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п.6 ч.2 ст.115, ч.1,2 ст.185, ч.1 ст.357 УК Украины).

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

По информации начальника Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры Дмитрия Яциченко, в ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал себя виновным в содеянном, несмотря на полноту собранных во время досудебного расследования доказательств, исследованных в судебном заседании.



Обстоятельства дела:



В декабря 2017 года в городе Изюм злоумышленник находился по месту жительства своей бывшей сожительницы.

Вместе с ней он проживал 4 года и на почве раздела имущества, которое злоумышленник оставил женщине, когда ушел от нее, из корыстных побуждений, нанес потерпевшей множественные удары в область головы пассатижами.

Женщина скончалась от полученных телесных повреждений. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, злоумышленник завладел денежными средствами, золотой цепочкой, золотом, ноутбуком и тремя банковскими карточками, с которых в дальнейшем снял денежные средства.