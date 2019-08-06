Убийство пенсионерки топором ради наживы: прокуратура направила обвинительный акт в суд

Жестокое убийство произошло в марте текущего года в одном из сел Коломакского района. Неизвестный хотел нажиться на старенькой бабушке, обворовав ее частный дом. Пробравшись в дом, рассказывает начальник отдела прокуратуры Харьковской области Игорь Чуб злоумышленник начал шарить в поисках ценностей, его заметила хозяйка дома - восьмидесяти двухлетняя бабушка. Между пенсионеркой и незваным гостем возникла ссора, во время которой мужчина набросился на бедную с топором и несколько раз ударил обухом по голове.

Игорь Чуб, нач. отдела прокуратуры Харьковской области

Тіло загиблої він сховав під диваном та продовжив вишукувати цінні речі. За цим його застав родич загиблої, який зайшов до неї в гості. Даючи собі раду що злочинця викрито він намагався позбавити і цю ж особу цією ж сокирою життя. однак останній лише завдяки своїй особистій спритності зміг уникнути тієї ж участі.

Нападающему с места преступления удалось скрыться. Задержали убийцу в тот же день в поезде, на котором он ехал в Харьков. Сейчас прокуратура области направила в Харьковский районный суд области обвинительный акт в отношении 45-летнего неоднократно судимого мужчину, ему грозит пожизненное заключение.