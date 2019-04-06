Убийство почтальона на Харьковщине: сообщники получили серьезные сроки

Коминтерновский райсуд вынес обвинительный приговор мужчине и женщине, которые в июле 2013 года убили почтальона недалеко от с. Водяное Змиевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 42-летнюю женщину убили на дороге между двумя селами Змиевского района. Из сумки погибшей пропали 40 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты пенсий. Подозреваемых в совершении преступления задержали в тот же день на территории Запорожской области, где они пытались скрыться. Ими оказались двое местных жителей. Женщина некоторое время работала вместе с погибшей, поэтому могла знать, когда у почтальона будет при себе значительная сумма, а также о маршрутах ее передвижения. Вместе с сожителем они подстерегли жертву на малолюдной дороге. Мужчина нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась, а разбойники забрали из сумки деньги и скрылись.

Отметим, что на момент совершения преступления злоумышленница была беременна и ребенок появился на свет уже в местах лишения свободы. Свое участие в преступлении она отрицала, перекладывая вину на сообщника.

По словам осужденной, после убийства она делала все, что говорил сожитель, потому что боялась его. Однако следствием было собрано достаточно доказательств, подтверждающих совершение преступления по предварительному сговору.

Приговор Коминтерновского райсуда - не первый в этом деле. В 2014 году злоумышленники услышали приговор Змиевского райсуда области, но не согласились с назначенным наказанием и обжаловали его. Апелляционная инстанция направила дело на новое рассмотрение - в Коминтерновский райсуд. 43-летнему мужчине присудили 15 лет лишения свободы, его 36-летней сообщнице - 13 лет.