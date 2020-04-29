Убийство семилетней давности. Почему прокуратура считает, что следователь скрыл преступление?

Злоумышленники, которые за телефон перерезали девушке горло, а затем подожгли тело в коллекторе у реки Уды - признались еще в одном убийстве семилетней давности. Мужчины рассказали, что в 2013 вчетвером распивали с убитым спиртные напитки неподалеку от места, где убили девушку.

Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленники забили несчастного ногами и камнями, а тело сбросили в воду.

После того, как злоумышленники признались - прокуратура подняла розыскные дела безвести пропавших лиц в 2013 году и наткнулись на уголовное дело, по трупу мужчины, который нашли в реке Уды и личность которого тогда установить не смогли.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Також було встановлено що родичами вбитої особи у сусідньому районі була написана заява в цей період тобто малася інформація про те як вона виглядає, про її статуру про її вік. Але на той момент зв'язати ці дві обставини не змогли. Тому цю особу ідентифікували, слідчий ідентифікував як особа яка загинула за природніх обставин та вона була не встановлена.

Прокуроры, исследовав материалы 2013-го нашли заключение судебно-медицинской экспертизы, которая указала причину смерти - убийство. По словам представителя областной прокуратуры, в действиях следователя Новобоварского района, который не привлек данное заключение к материалам уголовного производства и, собственно, закрыл его якобы за отсутствием состава преступления - прокуратура видит служебную халатность. И уже внесла сведения в ЕРДР, а материалы производства передала в Государственное бюро расследований.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Це право прокуратури мусити і розбиратися є ДБР яке з'ясує ті обставини які там сталися. Я знаю, що на Україні цього року жодна область ще не розкрила вбивство минулих років. Завдячуючи цьому затриманню цих от злочинців - ми розкрили. Цей злочин, сьогоднішні правоохоронці це зробили, які там будуть запитання до тих хто працював декілька років тому. - у 13 році. Да це сім років пройшло тому я думаю, що може хтось і працює.

Сейчас по словам Дмитрия Чубенко полиция осуществляет служебное расследование относительно случая незаконного закрытия уголовного производства.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Цей поліцейський має стаж роботи на даний момент близько 10 років в органах поліції. Та на даний момент він не відсторонений наскільки мені відомо від посади та продовжує працювати.

Если вину правоохранителя докажут в суде ему грозит штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.