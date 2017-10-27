Убийство собутыльника бутылкой из-под водки

Пьянка с летальным исходом. Выпили и повздорили. В ход пошла бутылка из-под водки. Она стала орудием убийства. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам.

Два событыльника из поселка Рясне, что в Золочевском районе, решили убить время и получить удовольствие за бутылочкой водки. Вот только, в итоге, удовольствие получилось крайне сомнительным. Один из участников посиделок совершил убийство, а для другого эта гулянка стала последним событием в жизни. Человек, отдавший богу душу, из-за травм, несовместимых с жизнью, была одиноким и злоупотреблял спиртным. Что касается 58-летнего подозреваемого в убийстве, он уже был неоднократно судим. В том числе за тяжкие преступления.

Юрий Юрченко, начальник Золочевского отделения полиции:

Даний громадянин був затриманий по гарячих слідах. На одежі та взутті в нього малися сліди речовини бурого кольору. Також на руках малися ссадини та кров. Даний громадянин у скоєному зізнався під напором речових доказів.

Данный гражданин рассказал, что схватил со стола бутылку, и несколько раз ударил товарища по голове. Увидев, что приятелю от этих ударов стало настолько плохо, что он даже умер, злоумышленник обратился к фельдшеру с этой проблемой. Фельдшер вызвал бригаду скорой помощи. А дальше подтянулась и полиция. Уголовное производство возбуждено по статье "умышленное убийство". Срок наказания - до 15-ти лет.