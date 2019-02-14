Убийство таксиста на Основе: подозреваемого отправили в СИЗО

Червнозаводский райсуд избрал для подозреваемого в убийстве таксиста меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, трагедия случилась 11 февраля на ул. Вокзальной. У подозреваемого возник конфликт с водителем автомобиля Hyundai, который подвозил его по делам. Во время ссоры пассажир несколько раз ударил мужчину ножом в грудь и шею, после этого скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавший скончался. Отметим, трагедия разворачивалась на глазах у прохожих.

Подозреваемого задержали в тот же вечер, им оказался 50-летний знакомый погибшего.

Досудебное расследование проводится по факту умышленного убийства. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.