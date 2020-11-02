Убийство в харьковском ресторане: мужчина умер от кровопотери

1 ноября в харьковском караоке-ресторане Biani Champagneria, что находится на улице Ярослава Мудрого, 21, убили человека. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Киевского отдела полиции Михаила Цапа, предварительно установлено, что между погибшим и компанией мужчин возникла ссора. 37-летний харьковчанин открыл стрельбу из своего пистолета по посетителям, а затем между ним и несколькими мужчинами возникла драка.

«В ходе конфликта погибший получил два колото-резаные ранения правого и левого бедра и от кровопотери скончался на месте», - отметил Цап.

В настоящее время принимаются меры по установлению очевидцев и свидетелей происшествия, также задержания лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что по предварительным данным СМИ, погибший был охранником одного из народных депутатов от "Оппозиционного блока".