 

Убийство в Лозовой: подозреваемый задержан

03 сентября 2019 г. 8:30
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке накануне.

Об этом сообщается на сайте Лозовского городского совета.

«Только что стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве. Это 54-летний лозовчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, информирует начальник Лозовской полиции», - проинформировал в Фейсбук начальник местного отдела полиции Николай Пономарь.

Напомним, сообщение об обнаружении на свалке тела женщины c резаной раной шеи, поступило в полицию 2 сентября около 6:35. 

Погибшей оказалась 40-летняя местная жительница.

Видео: 

На лозівському сміттєзвалищі знайшли тіло молодої жінки

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