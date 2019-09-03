Убийство в Лозовой: подозреваемый задержан

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли на свалке накануне.

Об этом сообщается на сайте Лозовского городского совета.

«Только что стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве. Это 54-летний лозовчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, информирует начальник Лозовской полиции», - проинформировал в Фейсбук начальник местного отдела полиции Николай Пономарь.

Напомним, сообщение об обнаружении на свалке тела женщины c резаной раной шеи, поступило в полицию 2 сентября около 6:35.

Погибшей оказалась 40-летняя местная жительница.