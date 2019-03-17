Убийство военного под Харьковом: подробности от полиции

Как сообщалось, в лесополосе под Чугуевом было найдено тело убитого солдата-контрактника.

В полиции рассказали подробности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища в поселке Калугин-Башкировка Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции.

Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле погибшего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки.

Полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области.

Мужчина проходил военную службу в Чугуеве и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.

Тело умершего направили в морг.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.