Убийство военного под Харьковом: подробности от полиции

Как сообщалось, в лесополосе под Чугуевом было найдено тело убитого солдата-контрактника.
В полиции рассказали подробности.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта около 16:10 вблизи местного кладбища в поселке Калугин-Башкировка Харьковской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции.
Во время осмотра судебно-медицинским экспертом на теле погибшего обнаружены колото-резаные раны шеи и рук, синяки в области грудной клетки.
Полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области.
Мужчина проходил военную службу в Чугуеве и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.
Тело умершего направили в морг.
Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.