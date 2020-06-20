Участник ДТП прокатил свидетеля на капоте: столкновение ВАЗ и Mercedes на Белгородском шоссе (видео)

Сегодня около 22:00 на Белгородском шоссе в районе мемориального комплекса столкнулись Mercedes-Benz S 500 и ВАЗ 2106.

По словам очевидцев, женщина, управлявшая иномаркой вышла из машины, а ее спутник сел за руль и попытался покинуть место ДТП.

Одного из мужчин, пытавшихся остановить Mercedes-Benz, водитель прокатил на капоте: видео последствий аварии было опубликовано в соцсетях.

Нам месте работает полиция.

По предварительной информации, серьезных травм в результате столкновения никто не получил.

Обстоятельства уточняются.