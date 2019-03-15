Учебная граната на Салтовке: как местные жители следили за работой саперов

Пенсионерка Мария живет по улице Валентиновской. Сегодня после обеда, выглянув в окно, она увидела, что у детского сада работают полицейские и взрывотехники. Женщина говорит, что видела, как они что-то ищут и фотографируют.

Мария, жительница дома по ул. Валентиновской

Их там было сначала двое, потом еще двое пришли - четверо. И они ото, там...Мы даже, женщина - соседка моя, мы даже как-то вот, вроде испугались, что это случилось. И они долго, ну около двух часов, они там стояли

Такая ситуация, говорят жители домов, расположенных вблизи, их хотя и пугает, но уже не удивляет. Не так давно им пришлось даже эвакуироваться из своих квартир из-за сообщения о заминировании сразу двух домов.

Жительница дома по ул. Валентиновской

17 января было. Нам позвонили – «Выходите все с дому - в ваш дом подложили бомбу» Так это было 17 января

Людмила Васильевна, жительница дома по ул. Валентиновской

Сразу пришли и прошли по всех этих - по всем квартирам. И было, с 10 мы стояли до 3-х. Не, ну, вы понимаете, может ложный какой-то звонок. Это ж такое наше время, такое, что…

Впрочем, на этот раз, сообщают в полиции, обошлось без «шуток» о заминировании. Около 13 часов в полицию поступил вызов от местной жительницы, которая заметила гранату просто рядом с забором детского сада. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе осмотра было установлено, что обнаруженным предметом является учебная граната Ф-1. На данный момент проводится проверка.