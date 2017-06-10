Ученые обнаружили грибок, который превращает насекомых в "зомби"

10 июня 2017 г. 19:26
Источник: Зеркало недели
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10 июня в 11:40 Гибель жука помогает грибку распространяться среди других насекомых.

Грибок превращает жуков в "зомби" Ученые обнаружили, что грибок Eryniopsis lampyridarum паразитирует на насекомых и заставляет их превращаться в "зомби".

Жуки-мягкотелки много времени проводят на цветках. Там и погибает жук, зараженный грибком. Грибок продолжает воздействовать на мертвого жука, заставляя его крепко сжимать челюсти — только они удерживают насекомое на цветке.

Ученым впервые удалось однозначно установить, что на брюшке жертвы размещаются конидиоспоры, клетки бесполого размножения грибов. В течение 15–22 часов после смерти жука его крылья раскрываются, как перед полетом. Эта позиция связана со спариванием насекомых, поэтому привлекает других жуков того же вида. Так споры грибка поражают еще одно насекомое.

По словам исследователей, жертвами грибка становятся примерно 20% жуков-мягкотелок.

Ранее ученые установили, что бегемоты являются хищными животными. К парадоксальному на первый взгляд выводу ученые пришли, исследовав эпидемию ящура среди бегемотов, которые живут на территории Замбии и Уганды. По сведениям исследователей, ящур распространялся среди бегемотов необычным способом – он поражал не отдельных особей, а всю популяцию гиппопотамов сразу, таким образом, от болезни умирали одновременно 50 и больше бегемотов. Смертность бегемотов от ящура в среднем в 5-10 раз выше, чем среди других травоядных.

 

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