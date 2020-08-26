Ударил битой и забрал рюкзак: на Новгородской мужчина напал на девушку

Сообщение о том, что неизвестный напал 20-летнюю девушку на улице Новгородской, ударил ее несколько раз битой и отобрал рюкзак с личными вещами, поступило в полицию 24 августа около 23:00.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, патрульные обнаружили мужчину, похожего по описанию на нападающего, на улице Рязанской и вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отдела полиции. Выяснилось, что преступление совершил ранее судимый 41-летний житель Харьковской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

25 августа 2020 злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.