Ударил двух женщин и угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом задержали дебошира

На Харьковщине пьяный мужчина избил несколько человек, требуя выпивки. Инцидент произошел на базе отдыха Costa Brava в Хотомле.

Как сообщают очевидцы, он ударил девушку и пожилую женщину, а также угрожал задушить маленького ребенка. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ХС | Харьков. Отмечается, что инцидент произошел ночью 22 июля.

"Потом (пьяный дебошир – ред.) начал избивать свою жену и плевать в нее. Вызвали охрану, но она ничем не помогла, стояли и смотрели как бухой выясняет отношения со своим кентом. Вызвали патрульку и белочник ударил одного из копов, после чего был окончательно повязан", – говорится в подписи к видео.

Как сообщили в пресс-службе облполиции, от действия дебошира пострадала жительница Харькова. Насчет избиения полицейского ничего не сказано. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Кроме того, как сообщают СМИ, устроивший потасовку мужчина – бывший сотрудник налоговой полиции.