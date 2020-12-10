Ударил и затащил в подвал. В Харькове мужчина изнасиловал пенсионерку

10 декабря 2020 г. 19:08
Автор: Алина Тюхай
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Отбывал срок з 2006 года по 2020 год 23 сентября.

Этот мужчина имеет ряд судимостей за тяжкие преступления - в частности за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин. Накануне в список его жертв добавилась 72-летняя бабушка, она как раз ехала на работу, и вдруг получила по голове чем-то тяжелым.

Андрей Рубель, нач. ГУНП в Харьковской области

Вранці 9 грудня, вона о 6 годині 15 хвилині йшла по одній із вулиць міста Харкова, проходячи повз багатоповерхівки на неї напав невідомий та затягнув до підвального приміщення, де зґвалтував.

Этим насильник не удовлетворился, у пострадавшей отобрал еще деньги, документы и мобильный телефон. Бабушка с многочисленными телесными повреждениями в тяжелом состоянии - доставлена в больницу. По словам главы харьковских полицейских Андрея Рубеля, злоумышленника задержали сегодня ночью на проспекте Героев Сталинграда.

Андрей Рубель, нач. ГУНП в Харьковской области

31-річний місцевий мешканець Харківщини, який є неодноразово засуджений за ряд злочинів насильницького характеру. На теперішній час в скоєнні даного злочину затриманий, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Следователем открыто уголовное производство по статье разбой и изнасилование Уголовного кодекса Украины.

 

Видео: 

Ударил и затащил в подвал. В Харькове мужчина изнасиловал пенсионерку - 10.12.2020

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