Ударил сверлом и украл сумку: в Харькове неизвестный напал на мужчину

Сообщение о разбое проступило 28 сентября.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, ранее известный человек нанес заявителю несколько ударов предметом похожим на сверло и забрал сумку с документами, деньгами и двумя мобильными телефонами, после чего ушел.

Во время отработки вызова, на Московском проспекте полицейские обнаружили мужчину, который возможно причастен к совершению преступления. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.