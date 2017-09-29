Ударил сверлом и украл сумку: в Харькове неизвестный напал на мужчину

29 сентября 2017 г. 12:17
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Сообщение о разбое проступило 28 сентября.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, ранее известный человек нанес заявителю несколько ударов предметом похожим на сверло и забрал сумку с документами, деньгами и двумя мобильными телефонами, после чего ушел.

Во время отработки вызова, на Московском проспекте полицейские обнаружили мужчину, который возможно причастен к совершению преступления. Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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