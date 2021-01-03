Ударила мужа ножом: харьковчанку задержали за покушение на убийство

В Харькове полицейские задержали женщину, которая едва не лишила жизни мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 30 декабря 2020 в 18:14 в полицию поступило сообщение от бригады скорой медицинской помощи о мужчине с ножевым ранением на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе города.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что во время совместного употребления алкоголя между 52-летней женщиной и ее 57-летним сожителем возникла ссора.

В ходе конфликта женщина ударила мужа ножом в грудь. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение харьковской больницы.

Женщину правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.