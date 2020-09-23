Ударили и выхватили сумку из рук: в Харькове ограбили пенсионера

22 сентября в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что на улице Клапцова на ее глазах неизвестные ударили 69-летнего пенсионера и выхватили из его рук сумку.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, во время розыскных мероприятий правоохранители по приметам разоблачили в совершении преступления 31 и 43-летнего мужчин. Вещественные доказательства изъяты.

Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении, они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.