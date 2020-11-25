Ударили кирпичом по лицу и убежали: в Харькове напали на мужчину

25 ноября 2020 г. 16:19
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Полиция устанавливает личности злоумышленников, совершивших хулиганские действия в Харькове. Они нанесли телесные повреждения 33-летнему мужчине и скрылись.

Как рассказала в ГУНП Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 24 ноября около 20:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Жена потерпевшего рассказала, что, когда они возвращались домой, двое неизвестных внезапно напали на ее мужа и нанесли ему несколько ударов кирпичом по лицу. Нападавшие скрылись в сторону жилых домов. С травмами пострадавшего доставили в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также свидетелей и очевидцев происшествия.

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