Уехал за город и не вернулся: полиция ищет пропавшего харьковчанина

03 сентября 2020 г. 15:35
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На Харьковщине правоохранители разыскивают пропавшего 46-летнего Юрия Яцика. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 августа харьковчанин уехал из дома на отдых за город на собственном автомобиле «ВАЗ Нива» белого цвета и не вернулся. 

Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Юрий был одет в костюм камуфляжной расцветки.

Какую-либо информацию о разыскиваемом полицейские просят сообщать в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 0572-93-50-40, 068-840-40-49, 102 или другим удобным способом. 

 

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