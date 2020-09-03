Уехал за город и не вернулся: полиция ищет пропавшего харьковчанина

На Харьковщине правоохранители разыскивают пропавшего 46-летнего Юрия Яцика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 августа харьковчанин уехал из дома на отдых за город на собственном автомобиле «ВАЗ Нива» белого цвета и не вернулся.

Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Юрий был одет в костюм камуфляжной расцветки.

Какую-либо информацию о разыскиваемом полицейские просят сообщать в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 0572-93-50-40, 068-840-40-49, 102 или другим удобным способом.