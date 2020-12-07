Угорела в лифте: в многоэтажке женщина погибла во время пожара

Юлия живет на седьмом этаже. Когда начался пожар, она была дома с дочкой. Почувствовала запах гари поздно, когда весь подъезд уже был в клубах дыма. Испугавшись, что не смогут пройти сквозь задымление вниз, почти два часа простояли на балконе, пока спасатели не потушили пожар.

Юлия, жительница дома

Свет отключенный, дым уже в квартиру пробрался. Мы уже не успевали спускаться, я после воспаления, я поняла, что я не выйду просто, не смогу вдохнуть.

Пожар начался на шестом этаже. В одной из квартир горели вещи и мебель. В ней живет пожилой мужчина, впрочем, на момент возгорания дома его не было. В гости к нему часто приходила подруга из соседнего дома. Именно она и задохнулась в дыму, говорят местные жители.

Юлия, жительница дома

Его в это время даже дома не было, он пришел, когда уже пожар, а она: дезориентация, по подъезду ходила – не знала, куда выйти, видно. Там вообще две версии, я не знаю, то ли в лифте, то ли она на лестничной площадке. Везде в интернете пишется, что в лифте, но у нас весь подъезд говорит, что на лестнице лежала: и дубленка её отдельно, может она тоже была в неадекватном состоянии…Как обычно…

Жители рассказывают, что их сосед частенько злоупотреблял алкоголем. Хлопот от него натерпелись: иногда, выпив, путал квартиры, и барабанил ночью соседям в дверь, а иногда в его квартире собирались целые компании.

Ходили пьяные, трезвонили, забывали, куда пришли, не на тот этаж.

У него «белочка» была, он по квартирам стучал. Это должно было быть.

Причина пожара еще устанавливается. В ГСЧС только рассказывают, что из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно покинуть помещение. Спасатели эвакуировали 13 человек, из них пятеро – дети. Пострадавшую женщину нашли еще живой, однако в карете скорой она умерла.

Игорь Лупандин, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области

В кабіні ліфта була знайдена жінка, вона була знепритомлена і практично у неї вже не було ознак життя. Її зразу наші пожежники винесли на свіже повітря, а також передали лікарям швидкої допомоги. Розглядається дві причини – це необережне поводження з вогнем, бо там є свідки, які казали, що цей чоловік зловживав спиртними напоями. Дуже багато до нього приходили знайомі, вони там постійно у цій квартирі розпивали спирті напої.

А эти кадры сняли очевидцы - еще одного пожара, который произошел на выходных в швейном цехе ночью по улице Фонвизина. Огонь разбушевался не на шутку: весь второй этаж охватило пламенем. Спасателям пришлось вызывать подмогу, через несколько часов огонь уже гасили с полсотни человек.

Никита, очевидец

Горит всё полностью, с трещин дым шел и пожарные уже стояли, тушили, ломали стекла, чтобы потушить это всё. - Большой пожар был?- Да, с 2-х ночи до часу дня тушили.

Выгорело дотла 250 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Поскольку ночью на производстве никого не было, – работники не пострадали.