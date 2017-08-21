Угроза для домашних любимцев. В Харькове зафиксирован очередной случай бешенства

9-ти летний кот, первым обнаружил непрошеного гостя, залетевшую в окно летучую мышь, и попытался ее поймать. Та, сражаясь за свою жизнь, его укусила. А через несколько дней кот начал странно себя вести, ему стало плохо и когда хозяйка его осматривала, поцарапал ее. Болезнь для кота стала смертельной, а после экспертизы выяснилось, что причиной смерти животного было бешенство.

Алёна Прилуцкая, кандидат биологических наук

В Харківський області зареєстровано чотирнадцять видів рукокрилих. Лише два з них можуть переносити... Бути носіями вірусу сказу. Це пізній кажан і нічниця водяна. В межах міста живе, лише, пізній кажан, нічниця водяна живе в лісах. Тому потенційно люди можуть мати справу тільки с пізнім кажаном.

Если летучая мышь влетела в квартиру, не стоит паниковать, советует Алёна Прилуцкая. И добавляет, как правило, если их не трогать, рукокрылые вылетают обратно сами, главное проследить, чтобы домашние животные, кошки или собаки с ними не контактировали. А вот стопроцентно обезопасить своих питомцев можно сделав им прививки. После ЧП на нескольких улицах Немышлянского района ввели карантин. Всюду расклеены предупреждения. Жители говорят, об угрозе слышали, за домашними животными наблюдают.

Татьяна

Может и пойдем к ветеринару, еще посмотрим пока. Надо идти, конечно, вакцинировать потому что это важно. -А на улицу выпускаете? -Нет, они домашние у нас.

Валерия, владелица кошки

Я раз в год ей делаю прививку. А там и входит и бешенство, и всякие там болезни, точно не помню.

Сейчас на территории Немышлянского района врачи-ветеринары проводят еще и поквартирный обход, чтобы удостовериться, что все животные привиты против бешенства.