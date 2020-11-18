Угрожали убийством, избиением, похищением людей: на Харьковщине разоблачили преступную группу, терроризировавшую людей

18 ноября 2020 г. 14:19
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На Харьковщине разоблачили и пресекли противоправную деятельность преступной группы, которая терроризировала людей. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники давали гражданам деньги в долг, но по возвращении суммы начинали требовать проценты якобы «накопленные» при использовании деньгами. Размер «процентов» превышал сумму кредита в несколько раз. В случае неуплаты, они привлекали местных уголовников для физического и психологического давления на жертв и членов их семей. Они, в частности угрожали убийством, избиением, похищением людей.

В одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности, участники группы требовали от жительницы Харьковщины почти 750 000 гривен. Они угрожали женщине и ее матери физической расправой.

Правоохранители задержали организатора преступной группы, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части «долга» в размере 6000 долларов США.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору и другим участникам преступной группы о подозрении в совершении преступления.

 

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